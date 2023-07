Neues Personal im Gladenbacher Rathaus

Olga Hoch hat in Aachen, Marburg und Moskau Geografie studiert und lebt seit neun Jahren mit ihrem Ehemann und zwei Töchtern in Erdhausen. Sie engagiert sich bei der Flüchtlingshilfe Gladenbach, an der Grundschule der Europaschule und trainiert eine Mädchentanzgruppe im Turnverein Weidenhausen. Aufgrund ihrer Herkunft aus Estland beherrscht Hoch die russische Sprache. Daher hat sie einen guten Draht zu den ukrainischen Flüchtlingskindern, die sie und Nickel besser in die Jugendarbeit einbinden möchten.