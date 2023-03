Neuwahlen bei der Feuerwehr Erdhausen

Armin Damm blickte auf seine 20-jährige Dienstzeit als Wehrführer zurück. In diesem Zeitraum gab es einige große Einsätze wie beispielsweise den Dachstuhlbrand in Weidenhausen und den Hauseinsturz in Mornshausen. Nach der Fusion mit den Kameraden aus Kehlnbach war der Anbau an der Feuerwache 3 in Erdhausen ein weiterer Höhepunkt in seiner Amtszeit.