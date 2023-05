Noch freie Termine für Fahrradcodierung

Gladenbach. Es gibt noch freie Termine für die Fahrradcodierung am Montag, 22. Mai, von 9 bis 16 Uhr beim Polizeiposten in Gladenbach am Marktplatz 5. Anmeldungen sind werktags von 9 bis 15 Uhr bei der Polizei Biedenkopf unter Telefon 06461-92950 möglich. Zum vereinbarten Termin bringen die Fahrradbesitzer einen entsprechenden Eigentumsnachweis und ihren Personalausweis mit. Für Leasing-Räder ist die entsprechende Erlaubnis des Eigentümers notwendig. Bei E-Bikes ist an den Schlüssel zur Herausnahme des Akkus zu denken. Am oberen Sattelrohr befestigte Gegenstände, wie beispielsweise Schlösser, Luftpumpen oder Flaschenhalterungen sollten abmontiert sein. Die Codierung von Carbon-Rahmen ist nicht möglich.