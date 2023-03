Noch Plätze frei in VHS-Kursen

Gladenbach. Die Kreisvolkshochschule bietet in Gladenbach am Samstag, 25. März, zwei Workshops an, in denen noch Plätze frei sind: Der Kurs „Tri Yoga Workshop – Inner flow“, findet von 9 bis 13 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus Mornshausen statt. Und der Kurs „Flechten einer Weidenkugel” wird von 10 bis 13 Uhr in der Freiherr-vom-Stein-Schule in Gladenbach veranstaltet. Es handelt sich jeweils um einen einzigen Termin. Weitere Informationen und Anmeldung auf www.vhs.marburg-biedenkopf.de. Informationen gibt es auch bei der VHS-Außenstelle unter Telefon 06462-913575, E-Mail gladenbach@vhs-marburg-biedenkopf.de.