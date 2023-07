OHGV und Jäger wandern mit Familien

Gladenbach. Premiere beim OHGV Gladenbach: Der Wanderverein richtet am Sonntag, 9. Juli, in Gladenbach zum ersten Mal eine Wanderung speziell für Familien aus. Beteiligt ist auch die Jägervereinigung Hinterland. Start ist um 10 Uhr am Spielplatz in der Karl-Waldschmidt-Straße oberhalb des Freizeitbades „Nautilust“. Von dort wandert die Gruppe zuerst über den Waldlehrpfad im Hain. „Hier erzählen uns die Jäger an jeder Station Wissenswertes über die heimische Pflanzen- und Tierwelt“, erläutert der Vorsitzende Gregor Hofmeyer. Außerdem erhalten die Teilnehmer Tipps, wie man sich etwas zur Schonzeit des Wildes im Wald am besten verhält. Anschließend führt die Tour weiter ins Zillertal und über Sportplatz und Reiterhof zurück zum Spielplatz. Dort klingt die Wanderung beim gemeinsamen Picknick ab circa 13 Uhr aus. Die Strecke ist kinderwagengeeignet und insgesamt rund vier Kilometer lang. Es führen Nicole Reinhardt und Gregor Hofmeyer. Selbst mitzubringen sind Getränke für unterwegs sowie Essen und Sitzgelegenheiten fürs Picknick.