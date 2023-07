OHGV wandert auf dem Burgwaldpfad

Gladenbach. Der OHGV Gladenbach erwandert am Sonntag, 16. Juli, gemeinsam mit dem OHGV Holzhausen/Hünstein die 1. Etappe des Burgwaldpfades. Die rund 18,5 Kilometer lange, mittelschwere Wanderung führt von der Marburger Elisabethkirche nach Oberrosphe. Dort ist eine Einkehr geplant. Unterwegs ist Rucksackverpflegung angesagt. Zum Startpunkt fahren die Teilnehmer mit einem von den Holzhäuser Wanderfreunden angemieteten Bus, der sie in Oberrosphe wieder abholt und gegen 16.30 Uhr nach Gladenbach zurückbringt. Sollte die B453 zwischen Gladenbach und Runzhausen am 16. Juli noch gesperrt sein, fährt der Bus um 8.15 Uhr von der Haltestelle am Amtsgericht in der Gießener Straße. Ist die Bundesstraße wieder frei, fährt der Bus von der Haltestelle in der Marburger Straße um 8.15 Uhr ab! Die Fahrtkosten betragen für Mitglieder 10 Euro, Nicht-Mitglieder zahlen 15 Euro. Kinder sind frei.