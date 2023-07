Open-Air-Fans freuen sich auf "Donnerstags in Gladenbach"

Seitdem sind rund 60 Gruppen bei "Donnerstags in Gladenbach" aufgetreten und haben der Veranstaltung zu ihrem guten Ruf verholfen, der weit über die Grenzen der Stadt hinaushallt. Diesen Erfolg wollen Sabine und Bruce Simmons gerne fortsetzen. "Im Prinzip wird alles so bleiben, wie immer", sagt Bruce Simmons und seine Frau pflichtet ihm bei: "Was Christa und Norbert angefangen haben, ist so gut angekommen - das wollen wir nicht ändern. Aber wir werden der Veranstaltung trotzdem ein bisschen anders würzen." So wird zum Beispiel die Bühne nicht mehr vor der Buswartehalle aufgebaut, sondern in Richtung des Brunnens.