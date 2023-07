Ortsbeirat Rüchenbach ärgert sich über illegalen Schutt

Gladenbach-Rüchenbach. Dem Ortsbeirat Rüchenbach sind die illegalen Schuttablagerungen in der Gemarkung ein Dorn im Auge. In der jüngsten Ortsbeiratssitzung sprach Ortsvorsteher Thomas Hecker die wiederholten verbotenen Entsorgungen an. Derzeit liege wiederum Bauschutt am Parkplatz am Abzweig der B255. Dies könnte eine „Teilentladung“ sein, mutmaßte Hans-Georg Hof, stellvertretender Ortsvorsteher. Denn er habe solchen Müll auch an der Straße von Willershausen nach Lohra festgestellt. „Dies ist eine ärgerliche Angelegenheit, denn der städtische Bauhof kann jetzt die Entsorgung vornehmen“, so der Ortsvorsteher.