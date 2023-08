Ortsbeirat Weitershausen dringt auf Terrasse am Gemeinschaftshaus

Gladenbach-Weitershausen. Eine Terrasse am Dorfgemeinschaftshaus ist ein lang gehegter Wunsch des Ortsbeirates. Dieses Projekt setzte das Gremium daher an die erste Stelle der Mittelanforderung für den Haushalt 2024. Wie Ortsvorsteher Bernd Schmidt in der jüngsten Ortsbeiratssitzung mitteilte, würde eine solche Anlage ganz sicher zur Aufwertung des Dorfgemeinschaftshauses beitragen. Die Materialkosten bei Aufbau in Eigenleistung sind mit etwa 31.000 Euro bereits ermittelt und der Plan ist fertig skizziert. Durch eine Glastür könnte eine Verbindung zwischen Saal und Terrasse geschaffen werden.