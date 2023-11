Ortsdurchfahrt Gladenbach: Ende der Bauarbeiten in Sicht

Im April 2022 liefen die Bauarbeiten auf der rund zwei Kilometer langen Strecke an, die sich von der Biedenkopfer Straße (B453) in Gladenbach, vorbei am Freizeitbad „Nautilust“, der Europaschule und dem Pflegezentrum der Arbeiterwohlfahrt bis vor die Tore des Stadtteils Kehlnbach schlängelt. Der Landkreis Marburg-Biedenkopf ließ unter der Bauleitung von Hessen Mobil die Fahrbahn erneuern.