Gladenbach. Vom 5. Juni bis zum 30. September sind im Verdi-Bildungszentrum Gladenbach politische Plakate von Karl-Willi Paul ausgestellt. Die Schau trägt den Titel „einmischen – jetzt!“. Die Ausstellung wird am Montag, 5. Juni, um 18.30 Uhr im Beisein des Künstlers bei einem Sektempfang und Fingerfood eröffnet. Der Eintritt ist kostenfrei. Der ehemalige Gewerkschaftssekretär und Weltreisende Karl-Willi Paul provoziert mit seinen satirisch-politischen Plakaten. Seine Werke stehen in der Tradition des legendären politischen Künstlers Klaus Staeck, der insbesondere in den 1960er bis 80er Jahren mit politischen Plakaten Furore machte. Sich politisch einzumischen, ist auch das Ziel von Karl-Willi Paul. Ihm gelingt es, die Gegenwart der Bootsflüchtlinge im Mittelmeer, die Hasstiraden und Geschichtsverfälschungen der Neuen Rechten oder sexualisierte Gewalt provokant zuzuspitzen. Weitere Informationen über den Künstler, seine Plakate und auch die Geschichten dahinter finden Interessierte auf seiner Website https://einmischen-jetzt.jimdofree.com.