Rachelshäuser Wehr rückt vier Mal aus

Gladenbach-Rachelshausen. Der Rückblick und eine Beförderung hatten im Mittelpunkt der Hauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Rachelshausen gestanden, an der neben 28 Mitgliedern des Vereins auch Bürgermeister Peter Kremer (parteilos) und der zweite stellvertretende Stadtbrandinspektor Alexander Scheiwe teilnahmen. In seinem Bericht verwies Wehrführer Alexander Kuhl darauf, dass 2022 zunächst noch von Corona geprägt war und Übungsdienste anfangs nur Online durchgeführt werden konnten. Erst später organisierte die Einsatzabteilung wieder praktische Übungen und Präsenzunterrichte. Die Feuerwehr musste 2022 zu vier Einsätzen ausrücken. Dazu zählten ein Brand in Römershausen und der Brandsicherheitsdienst auf dem Kirschenmarkt in Gladenbach. Zusätzlich beteiligte sich die Wehr in der Katastrophenschutzeinheit bei einem großen Waldbrand in Cölbe. Die Einsatzabteilung gewann ein neues Mitglied und hat nun 21 Aktive. Hinzu kommen 36 passive Mitglieder des Vereins und sechs Angehörige der Alters- und Ehrenabteilung. Die Jugendfeuerwehr zählt zurzeit fünf Mitglieder und organisiert seit Mitte 2022 mit der neuen Jugendwartin Alena Heider wieder eigene Übungen und Unterrichte.