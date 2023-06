Radler erkunden Biolandbetrieb

Gladenbach. Bei ihrer 12. Radtour am Samstag, 24. Juni, wird die Projektgruppe Radverkehr des Zukunftsforums Gladenbach zirka 30 Kilometer nach Lohra-Kirchvers zur Gärtnerei „Grünzeug“ (Gießener Landstraße 5) radeln. Nach einer Führung auf dem Biolandbetrieb des Vereins Solidarische Landwirtschaft Marburg können die Teilnehmer aktiv an einem Ackereinsatz teilnehmen. Auch ein Mittagsimbiss ist vorgesehen. Start ist um 9.30 Uhr auf dem Marktplatz in Gladenbach. Anmeldung und Kontakt: Projektgruppe Radverkehr ZF-Gladenbach, E-Mail radverkehr@zukunftsforum-gladenbach.de, Internet www.zukunftsforum-gladenbach.de oder Telefon 0157-39293242.