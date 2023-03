Riesenrad sorgt für Rummel beim Gladenbacher Kirschenmarkt

Das „Caesar’s Wheel“ feiert sein Comeback in Gladenbach: Nach 2015 baut die Schaustellerfamilie Landwermann-Henschel ihr 38 Meter hohes Riesenrad nun erneut beim Kirschenmarkt auf. (© Michael Tietz)

In drei Monaten startet eines der größten jährlichen Volksfeste in Mittelhessen. Dessen Vergnügungspark verspricht viel Fahrspaß. Eine königliche Wahl steht ebenfalls an.