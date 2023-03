Römershausen freut sich auf neues Mobiliar

Das grüne Mobiliar hat bald ausgedient: 90 moderne Stühle will die Stadt Gladenbach in diesem Jahr für das Dorfgemeinschaftshaus Römershausen kaufen. Im Haushalt sind dafür 12.000 Euro vorgesehen. (© Michael Tietz)

Mit kleinen Aktionen und Investitionen will der Ortsbeirat das Dorfgemeinschaftshaus aufwerten. Dazu beitragen sollen neue Stühle. Die will die Stadt in diesem Jahr kaufen.