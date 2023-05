„Ruheinseln“ am Aartalsee erkunden

Bischoffen-Niederweidbach. Zu einem meditativen Spaziergang mit dem Thema „Ruheinseln“ lädt das Dekanatsfrauenteam Biedenkopf-Gladenbach alle interessierten Frauen für Samstag, 15. Juli, ein. Die Teilnehmerinnen treffen sich auf dem Parkplatz an der Marienkirche in Niederweidbach (Kirchstraße), um dort um 9.30 Uhr zu starten. Der Weg folgt zunächst dem Lahn-Dill-Bergland-Pfad, bis er auf die „Extratour“ Aartalsee-Panoramaweg trifft. Unterwegs werden Pausen mit meditativen Impulsen eingelegt. Die Strecke ist etwa neun Kilometer lang, die reine Gehzeit beträgt zwei bis drei Stunden. Verpflegung und Getränke sind selbst mitzubringen. Die Ankunft am Startpunkt ist gegen 13.30 Uhr geplant. Anmeldung bis Dienstag, 11. Juli, bei Uschi Kreutz, Telefon 06461-88612, E-Mail chrikreu@gmx.de, oder Beate Ronzheimer, Telefon 06468-912940, E-Mail br.ronzheimer@t-online.de.