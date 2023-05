Seltene Ehrung in Gladenbach-Bellnhausen

Gladenbach-Bellnhausen. Im Zuge der Mitgliederversammlung der Freiwilligen Feuerwehr in Bellnhausen konnten verdiente Vereinsmitglieder geehrt werden. Dabei wurde Herbert Runzheimer eine ganz besondere Auszeichnung zuteil. Er wurde für 75-jährige Mitgliedschaft geehrt. Herbert Runzheimer trat am 1948 in die Feuerwehr ein und ist aktuell das älteste Vereinsmitglied. Aus gesundheitlichen Gründen erfolgte die persönliche Ehrung im privaten Umfeld im Nachgang zur Mitgliederversammlung. Hierzu gratulierten der zweite Vorsitzende Hans-Hermann Müller sowie Schriftführer Klaus-Jürgen Scheld im Namen des Vereinsvorstandes mit einer Urkunde und einem kleinen Geschenk.