Senioren feiern beim Kirschenmarkt

Gladenbach. Tanzen, Mitsingen, Schunkeln und Kuchen genießen: Auch in diesem Jahr feiern die Senioren beim Kirschenmarkt (29. Juni bis 2. Juli) in Gladenbach. Alle älteren Mitbürger aus der „Großgemeinde Gladenbach“ sind für Samstag, 1. Juli, zum Seniorennachmittag ins Festzelt auf dem Rathaus-Parkplatz eingeladen. Gastgeber ist die Stadt Gladenbach, unterstützt wird die seit 1996 ausgerichtete Veranstaltung wieder vom Hinterländer Anzeiger. Ab 14.30 Uhr erwartet die Gäste ein stimmungsvoller Nachmittag mit buntem Unterhaltungsprogramm und kostenlosem Service: Kaffee und Kirschstreuselkuchen, Verlosung, Karussell fahren und Bummel über den Markt. Für Stimmung und musikalische Unterhaltung sorgt der Entertainer Martin Ganser. Die Moderation der Veranstaltung übernimmt, wie auch in den letzten Jahren, Roswitha Tröster von der Volkstanz- und Trachtengruppe Gladenbach. Der Eintritt ist frei, das voraussichtliche Ende gegen 16.30 Uhr. Anmeldungen nimmt die Stadtverwaltung Gladenbach unter den Telefonnummern 06464-201322, -201331 und -201332 entgegen.