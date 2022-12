Solidaritätsaktion für Einsatzkräfte in Gladenbach

An den Ortseingängen mehrerer Stadtteile entlang der Bundesstraßen 255 und 453 sollen nun etwa 60 Zentimeter große Schleifen aus Metall als Zeichen der Solidarität mit den Einsatzkräften angebracht werden. Das Symbol in den Farben Blau, Rot und Weiß steht für Polizei, Feuerwehr und Rettungsorganisationen. Die gelbe Schleife ("yellow ribbon") wird international als Zeichen der Unterstützung von Militärangehörigen genutzt. Außerdem wird damit deutlich gemacht, dass an Angehörige oder Freunde in der Ferne gedacht wird.