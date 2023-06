Sommerschnittkurs in Bellnhausen

Gladenbach-Bellnhausen. Der Obst- und Gartenbauverein Bellnhausen 2000 veranstaltet am Donnerstag, 15. Juni, einen Sommerschnittkurs in Theorie und Praxis an Apfelbäumen auf der Streuobstwiese in Bellnhausen. Eingeladen sind alle Vereinsmitglieder und Interessierten. Die Teilnehmer treffen sich um 18 Uhr an der Allna-Brücke in Bellnhausen. Johannes Gerling vermittelt während des zirka eineinhalbstündigen Kurses Basiswissen zu den Vegetationsphasen der Apfelbäume und ihrer Bedeutung für den Sommerschnitt. Die Teilnahme ist kostenlos.