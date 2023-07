Sondermüll in Gladenbach abgeben

Gladenbach. Sondermüll kann am Samstag, 29. Juli, in Gladenbach entsorgt werden. Auf dem Parkplatz am Haus des Gastes nehmen Mitarbeiter am Sondermüllfahrzeug von 10 bis 12 Uhr kostenlos Sonderabfälle aus Haushalten und Kleingewerbe entgegen. Die Abfallwirtschaft Lahn-Fulda (ALF) weist ausdrücklich darauf hin, dass die Sonderabfälle persönlich am Sammelfahrzeug abgegeben werden müssen. Es ist nicht zulässig, Abfälle abzustellen. Die Annahmemenge beträgt maximal 100 Kilogramm oder Liter pro Anlieferer. Die Einzelgebinde dürfen nicht schwerer als 20 Kilogramm und nicht größer als 20 Liter sein. Es müssen dicht verschlossene, intakte Gefäße sein.