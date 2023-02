Täter sprengen Zigarettenautomaten

GLADENBACH-RUNZHAUSEN. In der Nacht auf Mittwoch, 1. Februar, haben unbekannte Täter in der Daubhausstraße Runzhausen einen Zigarettenautomaten gesprengt, das teilt die Polizei mit. Die Diebe flüchteten mit Bargeld und Zigaretten in noch unbekannter Menge. Erst am Morgen erfuhr die Polizei von der Tat und ermittelte im weiteren Verlauf einen Zeugen, der gegen 1.25 Uhr einen lauten Knall gehört hatte. Wahrscheinlich handelt es sich dabei um die Tatzeit. Durch das Aufsprengen entstand ein etwa 2500 Euro hoher Schaden am Automaten sowie an der Außenfassade eines Getränkemarkts. Die Kriminalpolizei in Marburg sucht Zeugen: Wer hat in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch verdächtige Personen an dem Zigarettenautomaten bemerkt? Hinweise: Telefon 06421-4060.