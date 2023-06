Tischtennisspieler laden zur Bratpartie 

Gladenbach-Weidenhausen. Nach längerer coronabedingter Pause lädt der TTC 1961 Weidenhausen nun wieder zur Bratpartie ein: Das traditionelle Fest findet am Samstag, 24. Juni, im Garten des Dorfgemeinschaftshauses Weidenhausen statt. Gefeiert wird ab 16 Uhr. Auch am Sonntag, 25. Juni, ab 10 Uhr bewirten die Sportler ihre Gäste mit Essen und Getränken. Neben Steaks, Würstchen und Pommes stehen auch wieder Hackbraten mit Zwiebelsoße und selbstgemachter Kartoffelsalat auf dem Speiseplan. Zudem wird ein vegetarischer Gemüseeintopf mit Brot angeboten. Und für die Liebhaber von süßen Speisen gibt es am Sonntag ab 14 Uhr ein Kuchenbuffet sowie Kaffee und Tee.