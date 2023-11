Tomorrow-Truck - ein interaktives MINT-Erlebnis macht Halt an der Freiherr-vom-Stein Europaschule in Gladenbach

Gladenbach. Das „Touch-Tomorrow“-Projekt will Kinder für Bildungs- und Berufswege in Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik, den sogenannten MINT-Bereichen gewinnen. Der „Touch-Tomorrow-Truck“ machte kürzlich in der Freiherr-vom-Stein-Schule in Gladenbach Station: 200 Schülerinnen und Schüler arbeiteten in Kleingruppen an verschiedenen Themenstationen aus Naturwissenschaft und Technik. Ein besonderer Höhepunkt war die Themenstation „Virtual und Augmented Reality“, an der die Kinder mehr über die Herkunft moderner Produktions- und Arbeitsmethoden erfahren. Sie konnten mithilfe einer Augmented-Reality-Brille einen Elektromotor zusammenbauen. Die Bauanleitung wird dabei Schritt für Schritt in der Brille eingeblendet.