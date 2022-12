Trachten, Tanz und ganz viel Freude

Im Programm hatten die Gruppen die Gelegenheit zu zeigen, was sie in den zurückliegenden Monaten gelernt und einstudiert haben. Trachtengruppen in drei Alterskategorien sowie die Line-Dancer wechselten sich ab. Letztere waren sogar mit zwei Formationen vertreten. Stolze Eltern bewunderten die Auftritte ihrer Kinder. Begleitet wurden alle Tänze live von drei Musikern. So wurde die Veranstaltung schnell zu einer Art "Familientreffen". Selbst als das Programm eigentlich schon vorbei war, ging die Party weiter. Die Kapelle spielte zu Kindertänzen auf, und viele Trachten- und Besucherkinder hatten Spaß, beispielsweise beim "Kleinen grauen Esel".