Ulf Burk ist neuer Vorsitzender der Biedenkopfer Landsenioren

Armin Müller streifte auch das Thema „Wolf“ und die damit verbundene Problematik. Diese könne Betriebe an die Grenzen ihrer Existenz bringen und die Weidetierhaltung in Frage stelle. Denn: Wenn der Wolf einmal in einer Weide gejagt habe, sei es schwierig, die aufgestellten Tiere dort zu halten. Solche Fragen würden oft ohne Sach- und Fachkenntnisse von den Abgeordneten bewertet. Die ältere Generation sei es gewesen, die nach dem Zweiten Weltkrieg die Bundesrepublik wieder aufgebaut, Hungersnot bekämpft und Probleme bewältigt habe. Es sei recht und billig, dieser Generation noch mehr zu danken. Die Politik jedoch gehe darüber hinweg. Gerade das Ansteigen der Düngemittelpreise und die Preissituation bei Getreide seien nicht mehr regelbar und würden oftmals keine Planungssicherheit verschaffen. „Ich bin froh, dass die Landsenioren weiterhin aktiv sind und deren Engagement durch einen gut geführten Vorstand fortgesetzt wird“, so Armin Müller.