Unterwegs auf dem Wacholderweg

Gladenbach. Der OHGV Gladenbach wandert am Sonntag, 19. November, auf dem Wacholderweg rund um Donsbach. Der mittelschwere Rundweg ist etwa 16 Kilometer lang und überwindet rund 360 Höhenmeter. Die Wanderer starten gegen 9.15 Uhr auf dem Besucherparkplatz des Wildparks Donsbach (Rudolf-Braas-Straße, Donsbach). Von dort geht es durch die Naturschutzgebiete Alteberg und Sauernberg zur „Hopfenhöhle“ des Heimat- und Verschönerungsvereins Donsbach, wo eine Trinkpause stattfindet. Anschließend wandern die Teilnehmer am Wacholderberg vorbei zur Grillhütte Donsbach. Dort rastet die Gruppe zu Mittag. Danach führt der Weg auf den Kornberg, auf dem sich an klaren Tagen Ausblicke bis zum Taunus bieten. Über die Alte Rheinstraße, eine mittelalterliche Handelsroute, geht es zur Meerbornheide und steil bergan über den CO₂-Lehrpfad und am Wildgehege vorbei zurück zum Startpunkt. Die Führung hat Gregor Hofmeyer. Gutes Schuhwerk und Wanderstöcke werden empfohlen. Rucksackverpflegung ist angesagt. Gemeinsame Abfahrt zum Startpunkt ist um 8.30 Uhr am Haus des Gastes in Gladenbach. Gäste sind willkommen.