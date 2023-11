„Verein(t)“ im Gladenbacher Haus des Gastes

Gladenbach. Ein kompletter Nachmittag gestaltet von Gladenbacher Vereinen – das erwartet die Besucher am Sonntag, 12. November, im Haus des Gastes. Dort setzen die Vereine und die SEB ihre Reihe „Verein(t)“ fort, die im Mai bereits etliche Zuschauer in den Kurpark gelockt hat. Das Konzept sieht vor, dass die Vereine sich mit einem bunten Programm vorstellen und so Werbung für sich machen können, erklärt SEB-Geschäftsführer Matthias Becker. Die städtische Gesellschaft übernimmt dabei nicht die Rolle des Veranstalters, sondern koordiniert lediglich das Zusammenspiel der Vereine. Für das Programm seien allein die Vereine verantwortlich, unter denen am Ende auch der Erlös der Veranstaltung aufgeteilt wird. Los geht es am Sonntag um 14 Uhr. Das Programm selbst startet um 15 Uhr. Die Besucher erwarte eine bunte Mischung aus Tanz- und Gesangseinlagen sowie Instrumentalmusik, verspricht Becker. Zu den teilnehmenden Vereinen gehören neben dem Spielmannszug und dem Musikverein auch der MGV Gladenbach sowie die Volkstanz- und Trachtengruppe. Zudem tritt erstmals der Kinderchor des Gesangvereins Mornshausen auf, der ich nach längerer Ruhezeit wiedergegründet hat. Neben den musikalischen Beiträgen ist natürlich auch für das leibliche Wohl der Besucher gesorgt. Der Eintritt kostet an diesem Tag 3 Euro für Erwachsene. Kinder sind frei.