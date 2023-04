Vokalensemble „Harmonie“ singt für den Frieden 

Gladenbach-Weidenhausen. Das St. Petersburger Vokalensemble „Harmonie“ gibt am Samstag, 15. April, um 16 Uhr ein Konzert in der evangelischen Kirche in Weidenhausen, Kirchstraße 1a. Auf dem Programm stehen geistliche Gesänge aus der orthodoxen Kirche, weltliche Musik und russische und ukrainische Volkslieder. „Harmonie“ wurde 1995 in St. Petersburg von seinem Dirigenten Alexander Andrianov gegründet. Alle Sänger sind Absolventen oder Dozenten des dortigen Konservatoriums. Das Ensemble begeistert durch seine Klangschönheit und sein großes Klangspektrum, vom hohen Tenor bis zum tiefen Bass. Eine Besonderheit des Ensembles liegt darin, dass jeder der Sänger auch als Solist auftritt. Dieses Konzert möchte ein Zeichen des Friedens und der Völkerverständigung setzen gegen Krieg, Hass und Polarisierung. Veranstalter ist die evangelische Kirchengemeinde Weidenhausen. Der Eintritt ist frei, am Ausgang wird um Spenden gebeten.