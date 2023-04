Vorlesen für Kinder in der Bücherei 

Gladenbach. Die Bücherei in Gladenbach hat für jüngere Leser mittlerweile ein großes Angebot – von Büchern zum Anfassen für die ganz Keinen bis zu Harry Potter-Romanen für Jugendliche. Für Montag, 24. April, von 17 bis 19 Uhr lädt die Stadtbücherei alle Interessierten ein zum Kinderprogramm mit Vorlesen. Dabei werden die Kinderbücher und Tonies, das bedeutet die elektronischen Helferlein, vorgestellt. Und damit die Eltern oder Begleitpersonen in dieser Zeit bei einem Getränk ein bisschen entspannen können, gibt es auch eine Vorleseecke. Dort kann man sich von der einen oder anderen Geschichte verzaubern lassen, gerne auch aus einem anderen Land und in einer anderen Sprache.