 Wandern auf der Weifenbacher Runde 

Gladenbach. Am Sonntag, 9. Juli, wandert der OHGV Gladenbach auf der Weifenbacher Runde. Es geht auf einen rund 10 Kilometer langen Rundkurs, dessen Wege überwiegend im Wald liegen – und der auch bei den vorhergesagten höheren Temperaturen gut zu bewältigen ist. Die Wanderung beginnt in Wallau an der Pizzeria Milano gegen 9.30 Uhr. Von dort geht es in den Wiesengrund und zu den „Dicken Bäumen“. Gegen 13 Uhr endet die Tour wieder bei der Pizzeria, wo eingekehrt werden kann. Die Abfahrt in Fahrgemeinschaften zum Startpunkt erfolgt um 9 Uhr am Haus des Gastes in Gladenbach. Die Führung hat Manfred Herzberger. Gäste sind willkommen.