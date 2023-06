Wandern rund um Eibach

Gladenbach. Der OHGV Gladenbach wandert am Sonntag, 18. Juni, auf dem „Kuckucksweg“, einer Extratour im Naturpark Lahn-Dill-Bergland nahe Dillenburg. Auf 12 Kilometern geht es rund um die Ortschaft Eibach über den Kanzelstein und Volperteichen. Es werden rund 320 Höhenmeter überwunden. Rucksackverpflegung ist angesagt. Siegrun Dießner wird diese Wanderung führen. Die Abfahrt zum Startpunkt erfolgt um 9.30 Uhr vom Haus des Gastes in Gladenbach in Fahrgemeinschaften. Gäste sind willkommen.