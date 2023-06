Wanderung zum Schlößchen Friedelhausen

Gladenbach-Erdhausen. Der Wanderverein „Edelweiß“ Erdhausen lädt für Sonntag, 11. Juni, ein zu einer Tour zum Schlößchen Friedelhausen – Oberburg. Die Teilnehmer treffen sich um 9.30 Uhr an der ehemaligen Sparkasse in Erdhausen, um Fahrgemeinschaften zu bilden und gemeinsam nach Staufenberg zum Friedhof gefahren. Durch Schrebergärten geht es dann an einem Naturschutzgebiet entlang nach Friedelhausen zum Hoffest. Von dort erreichen die Wanderer in einem Bogen wieder den Ausgangspunkt. Die Wanderstrecke ist etwa 11 Kilometer lang und bietet Aussichten auf den Dünsberg, Vetzberg und Glauberg. Gäste sind willkommen.