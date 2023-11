Weihnachtsstiefel-Aktion startet in Gladenbach

Im letzten Jahr wurden rund 500 Schuhe und Stiefel in Gladenbachs Fachgeschäften für den Nikolaus abgegeben. Und da der Mann mit dem Rauschebart auch in die Jahre gekommen ist, schafft er es nicht mehr allein. Deshalb helfen die Mitglieder des Gewerbevereins seit vielen Jahren beim Befüllen der Stiefel. Seit dem letzten Jahr, sind weitere fleißige Helfer dazugekommen: Gladenbachs Feuerwehr stellt zum Füllen extra den Stützpunkt zur Verfügung und die Mädchen und Jungs der Jugendfeuerwehr sind mit Eifer dabei, die Süßigkeiten in hunderte von Schuhen zu verteilen. „Wir sind froh und dankbar über diese Unterstützung“, erzählt Rainer Schmidt vom Gewerbeverein. „Es wurden in den Jahren immer mehr, für uns allein kaum noch zu bewältigen. Zudem funktioniert das Zusammenspiel zwischen Feuerwehr und Gewerbeverein perfekt. Wir sammeln Schuhe und Stiefel ein, besorgen die Füllungen und gemeinsam mit unserer Feuerwehr sieht man schnell Erfolge beim Füllen“, so Schmidt weiter. Jeder teilnehmenden Familie müsse bewusst sein, dass das Suchen der Schuhe und Stiefel schon etwas dauern kann, schließlich kann sich der Nikolaus nicht mehr merken, wo er welchen Stiefel abgeholt hat. Und so landen die Schuhe wild gemischt in einem der Schaufenster. Und die Suche kann beginnen.