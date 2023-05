Weitershausen feiert 800-jähriges Bestehen

Gladenbach-Weitershausen. Weitershausen wird 800 Jahre alt – und das große Jubiläum wird natürlich gebührend gefeiert. Den Anfang macht ein Festkommers am Freitag, 12. Mai. Los geht’s um 19 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus in Weitershausen in der Nesselbrunner Straße. Auf dem Programm steht ein offizieller Empfang mit Gästen aus Wirtschaft, Politik und den örtlichen Vereinen. Geplant ist eine kurze Begrüßung der Gäste, die Vorstellung des Dorfjubiläums sowie einige Grußworte. Der Weitershäuser Projektchor wird die Veranstaltung musikalisch umrahmen. Professor Dr. Siegfried Becker vom Fachbereich Europäische Ethnologie und Kulturwissenschaft der Universität Marburg referiert über die „Weitershäuser Höfe und Häuser im Wandel der Zeit“. Außerdem gibt es eine Aufführung der Kinder des Kindergottesdienstes. Die Schirmherrschaft hat Landrat Jens Womelsdorf (SPD) übernommen.