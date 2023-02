Zum Dank gibt’s Kulinarisches und die Ehrennadel

Gladenbach. Das Vorstandsteam des Gladenbacher Zweigvereins des Oberhessischen Gebirgsvereins (OHGV) um den neuen Vorsitzenden Gregor Hofmeyer hat den ehemaligen Vereinschef Rainer Friebertshäuser verabschiedet. Zu Beginn der ersten Vorstandssitzung in neuer Besetzung dankte Hofmeyer Friebertshäuser für sein unermüdliches Engagement in 19 Jahren Vorstandsarbeit. „Der Verein gedeiht, die Mitglieder und Gäste kommen gerne zu uns, wir haben ein regelmäßiges und abwechslungsreiches Wanderprogramm und wir haben die Corona-Pandemie gut überstanden. Das alles ist auch dein Verdienst“, sagte Hofmeyer an Friebertshäuser gerichtet. Als kleine Anerkennung überreichte er einen prall gefüllten Präsentkorb.