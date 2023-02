Zum Köpfchenturm wandern

Gladenbach. Der OHGV Gladenbach wandert am Sonntag, 5. März, zum Köpfchenturm auf der Haselhute in Erdhausen. Treffpunkt ist um 9.30 Uhr das Haus des Gastes in Gladenbach. Angeboten werden zwei Touren: Die Sprinter wandern über die Lammerich zum Köpfchenturm. Der Rückweg erfolgt über Weidenhausen und Kehlnbach. Diese Tour ist rund 12 Kilometer lang. Die Genießer wandern auch zum Köpfchenturm, starten nach einer Busfahrt aber in Weidenhausen in die entgegengesetzte Richtung. Die Streckenlänge beträgt acht Kilometer. Es führen Heike Franz und Lothar Rink. Rucksackverpflegung und Sitzkissen sind angesagt. Gäste sind willkommen.