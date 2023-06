13 Menschen sterben 2022 auf Marburg-Biedenkopfs Straßen

Noch einmal zurück zu den Unfallfluchten: Gelingt es den Fahrern, sich ihrer Verantwortung zu entziehen?

Zunächst: In Mittelhessen ist die Zahl der Unfallfluchten 2022 gegenüber dem Vorjahr von 5288 auf 5808 Unfälle angewachsen - das ist ein Anstieg von mehr als zehn Prozent. In der Mehrzahl handelt es sich um Sachschäden (5558). Die Aufklärungsquote ist laut Polizei weiterhin hoch. Im Jahr 2021 lag sie bei 43,6 Prozent, im vergangenen Jahr bei 42,3 Prozent. Knapp jeder Zweite wird also ermittelt. „Unfallflucht ist kein Kavaliersdelikt“, betont Vizepräsident Torsten Krückemeier. Das Strafmaß reiche von der Geld- bis zur Freiheitsstrafe, zudem drohten Punkte in Flensburg und ein Führerscheinentzug. Für Marburg-Biedenkopf weist die Statistik 1208 Unfallfluchten aus (2021: 1103) sowie eine Aufklärungsquote von 41 Prozent (2021: 44 Prozent).