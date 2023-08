13,6 Millionen Euro für Investitionen in Marburg-Biedenkopf

Die Kommunen wurden nun über die vorgesehenen Darlehen für die von ihnen eingereichten Projekte informiert. „Hessens Kreise, Städte und Gemeinden investieren weiterhin vor allem in die Zukunft unserer Kinder und Jugendlichen. Der mit weitem Abstand größte Teil der Investitionen – über 146,5 Millionen Euro – ist für Schulen vorgesehen. Für Kinderbetreuung sind es fast 34 Millionen Euro. Weitere Schwerpunkte der Darlehensförderung sind in diesem Jahr der Straßenbau mit fast 20 Millionen Euro und Brandschutz mit mehr als 10 Millionen Euro“, erläuterte Finanzminister Boddenberg. „Vor Ort in den Kommunen kann man am besten entscheiden, was benötigt wird. Das Land unterstützt dies gerne durch eine günstige Finanzierung. In den vergangenen 21 Jahren sind so durch den Hessischen Investitionsfonds bereits über 2800 Darlehen mit einem Gesamtvolumen von knapp 3 Milliarden Euro bereitgestellt worden. Geld, das vor Ort ankommt und hilft.“