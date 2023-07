„Albatros“ beflügelt 400 Gäste auf der „NOWA Start“ in Marburg

Michael Groß, der wegen seines Schwimmstils und der großen Spannweite seiner Arme von 2,13 Metern den Spitznamen „Albatros“ trug, zeichnete in seinem Vortrag „Jeden Tag ein Olympiasieg“ die Grundprinzipien seines Erfolges nach. So seien große Ziele ohne die kleinen, alltäglichen Erfolgsschritte nicht zu erreichen. „Man kann sich nicht vier Jahre auf ein Ziel hin motivieren“, sagte er. Großer Erfolg gelinge dann, wenn der kleine Erfolgsschritt, zum Beispiel das Tages- oder das Quartalsziel, so gewählt wird, dass er zu Aktivität und Überwindung motiviert. Neben abgestuften Zielsetzungen seien eine gesunde Balance aus Routinen und Veränderungen und die kreative Überwindung von Hindernissen wichtig. Die unbedingte Bereitschaft, aus Fehlern zu lernen, habe er beispielsweise entwickelt, nachdem er in einem 1.500-Meter-Rennen disqualifiziert worden war, weil er 100 Meter zu viel schwamm – was sein Team wichtige Punkte kostete.