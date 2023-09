Autofreier Sonntag in Ebsdorfergrund und Fronhausen

Die Landesstraße 3048 zwischen Fronhausen und Amöneburg sowie einige Gemeindestraßen sind an dem Sonntag zwischen 8 und 20 Uhr voll gesperrt. Für Hachborn und Ilschhausen erfolgt die Zu- und Abfahrt in Hachborn über die Straßen Ilschhäuser Straße – Am Sandberg – Erbenhäuser Straße – Kläranlage – Alteweg und den Feldweg nach Ebsdorf. Von dort kann über Marburg-Bortshausen an- oder abgefahren werden. Ebsdorf ist aus beziehungsweise in Richtung Bortshausen bis zur Haustraße erreichbar.