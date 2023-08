B 252 rund acht Wochen gesperrt

Während der Vollsperrung auf der B 252 wird der Verkehr in Fahrtrichtung Frankenberg/Korbach ab Münchhausen über Berghofen, Allendorf (Eder) und Rennertehausen über die B 236 und B 253 umgeleitet und weiter über die K 117, Burgwald und Wiesenfeld nach Ernsthausen. In Fahrtrichtung Münchhausen/Marburg wird der Verkehr entsprechend in entgegengesetzter Richtung von Ernsthausen nach Münchhausen geführt. Anlieger können die B 252 von Münchhausen kommend bis zum Baustellenbereich hinter dem Ortsausgang befahren. Für den Radverkehr wird während der Straßensperrung ein geschotterter Weg als Durchfahrtsmöglichkeit neben der Baustelle hergerichtet. Je nach Baufortschritt müssen die Radfahrer auf dieser Wegführung zeitweise absteigen und ihr Fahrrad schieben. Um zu ihren Feldern zu kommen, kann diese Umfahrung weitestgehend auch vom landwirtschaftlichen Verkehr genutzt werden.