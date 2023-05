B3: Brückenprüfung am Dreieck Cölbe 

Cölbe. Hessen Mobil prüft am Mittwoch, 10. Mai, turnusmäßig die beiden Brücken im Verlauf der Bundesstraße 3 am Dreieck Cölbe über den Zubringer von der Bundesstraße 62 kommend. Dabei werden die Brücken (jeweils eine in Fahrtrichtung Kirchhain und Marburg) auf eventuelle Schäden wie Risse und Abplatzungen hin untersucht. Dies geschieht von einer Hubarbeitsbühne aus, die auf der Fahrbahn unterhalb der Brücken abgestellt wird. Deshalb muss der Zubringer von der B62 aus Richtung Lahntal-Göttingen kommend zur Auffahrt auf die B3/B62 in Richtung Kirchhain während der Prüfung für einige Stunden gesperrt werden. Die Sperrung gilt am Mittwoch, 10. Mai, ab etwa 9 Uhr, bis voraussichtlich etwa 14 Uhr. Der Verkehr wird über die B3 in Richtung Marburg bis zur Anschlussstelle Cölbe/Wehrda umgeleitet. Dort besteht die Möglichkeit, von der B3 abzufahren und in der Gegenrichtung Kirchhain wieder aufzufahren.