Bartol: „Wir sind nicht im Partymodus“

Wie ist es mit besagter Ölheizung? Darf der Hausbesitzer bei uns auf dem Land sie weiter benutzen?

Ich glaube, er wird es in Zukunft gar nicht mehr machen. Wenn wir uns die Preisentwicklung bei fossilen Kraftstoffen ansehen, dann wird heizen mit Öl immer teurer. Nach dem neuen Gesetz wird die kommunale Wärmeplanung zur Grundlage. Alle Kommunen sollen schauen, wo in der Stadt, in der Gemeinde welche Energieversorgung vorgesehen ist. Also Fernwärme, Wasserstofferwartungsgebiet, was auch immer. Vor allem muss sie schauen: Welche Wärmequellen hat sie im Ort? Ab 100.000 Einwohnern müssen Kommunen bis 2026 eine Wärmeplanung vorlegen, kleinere Kommunen bis 2028. Erst wenn die Kommunen eine Wärmeplanung vorgelegt haben, zieht das Gebäudeenergiegesetz. Es ist also noch viel Zeit.