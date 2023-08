Biedenkopfer Schloss: „Wichtig ist Restaurantbetrieb“

Sie haben bei ihrem Start als Landrat den Klimaschutz in den Mittelpunkt gestellt. Wann wird es die ersten Photovoltaikanlagen über Schulhöfen und landwirtschaftlichen Flächen geben?

Wir haben im vorigen Jahr auf vier Schulgebäuden Solarflächen errichtet, dieses Jahr sind zwölf in Planung. Im Rahmen des Schulhöfe-Programms beschäftigen wir uns damit. In diesem Jahr hängt es ein bisschen an Wechselrichtern und anderen Teilen. Das ist die Engstelle. Es wird aber besser. Wir gehen konsequent den Weg, das selbst zu realisieren. Wir sind in Gesprächen mit der Energiegenossenschaft Marburg-Biedenkopf. Die wollen den Windpark in Stadtallendorf realisieren. Was das Thema Freiflächen-Photovoltaik und Agrivoltaik angeht, da haben wir im letzten Jahr vom Kreistag den Auftrag erhalten, in die Umsetzung zu gehen. Wir haben einen Interessenten, der das mit hochgeständerten Anlagen machen will im Rahmen einer Tierhaltung. Ein anderer möchte das als Gemüsebauer machen. Da liegen die Solarzellen eher flach und darunter kann Gemüse angebaut werden mit dem Vorteil der Beschattung. Mit den beiden und den 25.000 Euro, die wir im Coronahaushalt stehen hatten, wollen wir das realisieren.