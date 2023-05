Bis Ende Mai bei Sozialwahl abstimmen

Marburg-Biedenkopf. Bis zum 31. Mai kann für die Sozialwahl gewählt werden. Die Wähler können darüber entscheiden, wer sie in den Sozialparlamenten der Kranken-, Renten- und Ersatzkassen vertritt. Auch der heimische SPD-Bundestagsabgeordnete Sören Bartol ruft dazu auf, bei der Sozialwahl abzustimmen. Sören Bartol: „Die demokratische Selbstverwaltung in den Vertreterversammlung der Rentenversicherung und die Verwaltungsräte der Krankenkassen ist wichtig, um den Versicherten in den Kranken-, Renten- und Ersatzkassen Mitsprache zu ermöglichen. Ihr ehrenamtliches Engagement ist unerlässlich für unser Sozialsystem. Deshalb möchte ich Sie alle auffordern, sie durch die Sozialwahl ins Amt zu heben und ihre Rolle zu legitimieren.“ Alle Infos über die Wahl und die Anleitung zur Briefwahl gibt es auf www.sozialwahl.de.