Büngers Brille: Die Gasheizung wird zum Fossil

Die Idee des umtriebigen Kinderbuchautors ist auch aus vielen anderen Gründen überfällig. Momentan wissen die Handwerker ja gar nicht, wohin mit ihrer Zeit. Erst in der vergangenen Woche standen drei Fliesenleger, zwei Dachdecker und vier Heizungsbauer vor meiner Tür und baten händeringend darum, ihnen irgendetwas zu tun zu geben. Ein Fliesenleger wäre sogar bereit gewesen, meinen Garten umzugraben, nur um endlich mal wieder etwas in seinem Auftragsbuch stehen zu haben. Aber auch die Verbraucher gieren trotz der Inflation nach einer Möglichkeit, ihr Erspartes an den Mann zu bringen.