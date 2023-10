Büngers Brille: Die Lösung für die Müllprobleme ist da

Der Clou an der Sache: Die Tonnen müssen nur einmal pro Jahr abgefahren werden, was den Bedarf an Müllfahrzeugen und Mitarbeitern massiv reduziert. Aber auch darüber hinaus bietet die 5000-Liter-Mülltonne in den Augen des Entsorgers nur Vorteile. Die Kunden müssen sich nur ein einziges Abfuhrdatum merken. Und wer sich beispielsweise einen lebensgroßen Porzellanelefanten kauft, bringt selbst diese Styroporverpackung problemlos unter. Sorgen, der Müll könne irgendwann doch anfangen zu stinken, weiß das Entsorgungsunternehmen zu zerstreuen. „Die Tonnen sind fünf Meter groß“, erklärt ein Mitarbeiter, „da wird jeder unangenehme Geruch vom Wind fortgetragen.“