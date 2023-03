Büngers Brille: Moby kriegt sein Fett weg

Endlich rückt man den alten Klassikern zuleibe, die uns seit Kindertagen verstört, geschockt und traumatisiert haben. Sie wissen natürlich sofort, was ich meine: In England sind die Bücher des Schriftstellers Roald Dahl nun zum Glück von allem befreit worden, was empfindsame Seelen, wie es die zarten Fortnite-Player und John-Wick-Zuschauer des 21. Jahrhunderts nun einmal sind, verschrecken könnte. Figuren sind nicht mehr „fett“, sondern „enorm“, aus „Supermarktkassiererinnen“ werden flugs „Geschäftsfrauen“ und „Wissenschaftlerinnen“. Toll!