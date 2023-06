Bürger sprechen Landrat Jens Womelsdorf

Stadtallendorf. Am Mittwoch, 19. Juli, bietet Landrat Jens Womelsdorf (SPD) eine Bürgersprechstunde an. Von 17 bis 19 Uhr können sich Interessierte an der Außenstelle der Kreisverwaltung in Stadtallendorf (Niederrheinische Straße 3) mit dem Landrat über ihre Anliegen und Fragen austauschen. Auch eine digitale Teilnahme ist möglich. Eine vorherige Anmeldung mit Nennung des Themas und der Angabe zur gewünschten Gesprächsform (digital oder vor Ort) ist erforderlich. Anmeldungen nimmt der Fachdienst Bürgerbeteiligung und Ehrenamtsförderung telefonisch (06421-4051751), per E-Mail (Buergersprechstunde@marburg-biedenkopf.de) oder per Post (Im Lichtenholz 60, 35043 Marburg) entgegen.